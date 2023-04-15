Гражданина Украины Синченко обвинили в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР

Донецк, , 07:54 — REGNUM Григорий Синченко с украинским гражданством обвиняется в шпионаже, диверсиях и ещё более 40 преступлениях в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в Южном окружном военном суде, куда поступило уголовное дело.

Суд Sledcom.ru

Уточняется, что дело Синченко передано судье. Дата рассмотрения ещё не назначена.

Первый раз 32-летний обвиняемый попал в поле зрения правоохранителей и был задержан по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи в 2016 году. Он самостоятельно делал взрывчатку и подрывы, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. Позже в результате обмена пленными он попал на Украину, но потом нелегально вернулся в Донецк, откуда он родом, где продолжил совершать диверсии. Повторно он был задержан в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ 30 марта задержали мужчину по делу о диверсии на железнодорожных путях в Московской области.