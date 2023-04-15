РИА Новости: в России создана система радиоэлектронной борьбы, способная глушить спутники на орбите

Москва, , 07:49 — REGNUM Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разработали новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способную сигналом подавлять спутники на геостационарной орбите. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Специалисты РЭБ за работой Mil.ru

По его данным, дальность действия новой системы РЭБ составляет около 36 тысяч км.

«Мощность её излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника», — сказал источник.

Другие детали работы системы не раскрываются.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля американский телеканал NBC News со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона сообщал о сбое в работе систем наведения американских «умных» бомб JDAM на Украине, который мог произойти из-за российской системы РЭБ.

Предполагается, что взрыватели бомб не были должным образом настроены. У них могут возникнуть проблемы с сигналом GPS, вызванные действиями российских глушилок.