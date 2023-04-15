Петропавловск-Камчатский, 15 апреля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. На Камчатке во время извержения вулкана Шивелуч произошёл направленный на юго-восток взрыв, который разрушил большую часть его купола, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Учёный-вулканолог Юрий Демянчук констатировал образование громадного кратера диаметром более километра.

Видеоданные о последствиях взрыва в кратере удалось получить лишь 15 апреля, после улучшения метеоусловий.

В институте отметили, что в «в кратере наблюдается мощнейшая фумарольная деятельность, связанная с дегазацией».

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана Шивелуч на Камчатке произошло ночью 11 апреля и было очень мощным. Извержение привело к пепловому выбросу на высоту около 10 км. В нескольких муниципалитетах Камчатки начались пеплопады. Толщина слоя пепла местами доходит до 20 см. 12 апреля, по спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 10 000 метров над уровнем моря.