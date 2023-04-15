Задержанного на месте взрыва в японской Вакаяме арестовали
Вакаяма, Япония, 15 апреля 2023, 07:29 — REGNUM В городе Вакаяме на месте происшествия арестовали мужчину, бросившего в сторону премьер-министра Японии «цилиндрический предмет».
По информации агентства Киодо, мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу.
Что подвигло его на такие кардинальные меры — пока неизвестно.
Как сообщало ИА REGNUM, во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме раздался громкий взрыв.
Кисида после взрыва отменил выступление.
Пострадавших нет.