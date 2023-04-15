Вакаяма, Япония, 15 апреля, 2023, 07:29 — ИА Регнум. В городе Вакаяме на месте происшествия арестовали мужчину, бросившего в сторону премьер-министра Японии «цилиндрический предмет».

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

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По информации агентства Киодо, мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу.

Что подвигло его на такие кардинальные меры — пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме раздался громкий взрыв.

Кисида после взрыва отменил выступление.

Пострадавших нет.