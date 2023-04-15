Полковник США в отставке Макгрегор: солдаты ВСУ намерены повесить Зеленского за его предательство

Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Солдаты ВСУ хотят разобраться с украинским президентом Владимиром Зеленским за его предательство. Об этом заявил YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор.

Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

По словам офицера, коррупция в украинской армии достигла предела. Макгрегор аргументирует своё утверждение тем, что «сотни миллионов наличных денег оказывались в самых разных местах, а пропажа военного оборудования» уже для многих не тайна.

Полковник призывал посмотреть в Telegram-каналах ролики, пока их не удалили, где украинские солдаты, не выбирая выражений, без церемоний говорят о желании отомстить Зеленскому и его окружению.

«Даже украинские солдаты обо всём этом знают. Они так и говорят: «Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». Они прекрасно знают, что их предали», — сказал Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве заградотрядов используются в Артёмовске переброшенные с западной части Украины пограничники.