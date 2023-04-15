Киодо: премьер-министр Японии после взрыва в Вакаяме не отказался от публичных выступлений

Вакаяма, Япония, , 07:11 — REGNUM После взрыва в японском городе Вакаяма не поступало сообщений о пострадавших. На место происшествия выехали два пожарных расчёта, передаёт агентство Киодо.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В местных СМИ сообщали о громком звуке взрыва около 11:30 (05:30 мск) рядом с местом публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кусиды, когда он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки.

Политик после случившегося покинул место инцидента в окружении охранников. Он не пострадал.

Позже Кисида объявил, что намерен продолжить свои публичные выступления. Во второй половине дня он снова готов выступить в Вакаяме, ещё дважды — в префектуре Тиба.

После посещения полицейского участка Кисида приехал на местную железнодорожную станцию, где публично выступил.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно установлено, что присутствующий на публичном выступлении мужчина бросил «цилиндрический предмет», предположительно, сигнальную ракету, в сторону Кисиды. Мужчину схватили, и в этот момент раздался взрыв и повалил дым.