Сеул, 15 апреля, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Заместители министров обороны Японии, Южной Кореи и США договорились о регулярном проведении учений по противоракетной и противолодочной обороне для противодействия растущим угрозам со стороны КНДР, сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Стороны решили сдерживать ядерную и ракетную угрозы Северной Кореи, усилить сотрудничество между собой в сфере безопасности для мира и стабильности в регионе.

Представители минобороны трёх стран осудили неоднократные нарушения КНДР резолюций Совета Безопасности ООН.

Они предупредили, что при проведении ядерного испытания Пхеньян встретит «решительный» ответ со стороны международного сообщества, и призвали КНДР вернуться к переговорам.

США поддерживают укрепление военного сотрудничества между Японией и Южной Кореей. Представители оборонных ведомств проверили работу трёхстороннего соглашения об обмене информацией о пусках ракет КНДР в режиме реального времени.

Кроме того, они поддержали Украину в конфликте, обвинив Россию в подрыве структуры всего международного порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Южной Корее не следует забывать о цене своих военных провокаций в сторону КНДР, где могут пересмотреть решение о ядерном потенциале, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи. Предстоящие летом крупные учения США и Южной Кореи напоминают КНДР о корейской войне 1950–1953 годов.