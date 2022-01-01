Наступил 416-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Одной из самых горячих точек на донецком направлении всё ещё является Артёмовск. В качестве заградотрядов Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать там пограничников, переброшенных с западной части страны. По словам одного из штурмовиков ЧВК «Вагнер», когда один из военнослужащих попал в плен, то признался, что служил на границе и ни в кого не стрелял.

Также известно, что в Артёмовске был убит командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек: он скончался 25 марта в больнице Днепропетровска после ранения в голову.

Тем временем группировка сил «Центр», задействовав разведкомплекс «Пенициллин», поразила позиции ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, авиация разгромила склад боеприпасов украинских военных и нанесла удар по артиллерийским позициям в районе сосредоточения техники и личного состава противника.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» информирует о том, что у российских военных в зоне СВО появился новый тип оружия — сухопутно-морской боевой гибрид. Он представляет собой корабельные 25-мм установки 2М-3М, которые помещены на артиллерийские тягачи-вездеходы АТС-59Г, снятые недавно с хранения.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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