15 Апреля
 
7:10

Цитата Politico.

Венгрия, возможно, пропускает оружие в Украину через свое воздушное пространство "несмотря на обещания запретить такие поставки" — Politico со ссылкой на слитые документы Вашингтона.

В частности, в одном из документов подробно описывается план украинских летчиков переправить переданные Украине вертолеты из Хорватии на Украину "через воздушное пространство Венгрии".

7:08

Цитата Foreign Affairs.

Запад нуждается в новой стратегии по Украине, пишет Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, политика полной поддержки Украины уже исчерпала себя и является неразумной.

«Цели Украины вступают в противоречие с другими интересами Запада, затраты на войну растут, а западная общественность и их правительства устают от постоянной поддержки», - откровенничает издание.

Потери Украины оцениваются в районе 100 000, также констатируется сокращение экономики на 30%, растущий уровень бедности и миллионы беженцев.

7:06

Украинские военные завершили обучение на САУ Caesar в Дании. Власти Дании в январе 2023 года решили передать Украине все 19 САУ Caesar, которые заказали во Франции.

Помимо передачи техники Дания пообещала провести подготовку солдат ВСУ. Оружие должно поступить на Украину в ближайшие недели.

7:05

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала КНР повлиять на Россию, чтобы прекратить «войну против Украины»

«Это хорошо, что Китай продемонстрировал приверженность к решению проблемы, но я удивляюсь, почему китайская позиция не включает призыв к российскому агрессору прекратить войну», — сказала она.

7:04

Трамп предсказал уничтожение доллара и экономики США

Бывший президент США Дональд Трамп предвидит разрушение экономики страны и национальной валюты. Об этом он заявил, выступая на форуме стрелковой ассоциации США в Индиане.

7:01

В России разработали систему радиоэлектронной борьбы с дальностью действия около 36 тысяч километров, она способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, рассказал РИА Новости информированный источник по случаю Дня специалиста РЭБ.

7:00

Украинские военные хотят повесить президента Владимира Зеленского из-за его предательства. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom

По его словам, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея. Солдаты ВСУ все это знают и обсуждают в своих роликах в Telegram, которые можно успеть увидеть, пока их не удалили, отметил Макгрегор.

6:59

В Артёмовске убит наёмник — командир взвода интернационального легиона ВСУ

Командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек после ранения в голову умер в больнице Днепропетровска 25 марта. Об этом сообщило польское агентство PAP.

6:58

415-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован появлением немецких танков Leopard на херсонском направлении — зафиксирован неоднократный обстрел блокпостов с их стороны. Одна из машин была захвачена и потоплена в болоте российскими военными, сообщил РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык.

По его словам, не исключено также, что и зенитно-ракетными комплексами производства Германии, также задействованными на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), управляют немецкие наёмники.

6:57

Российский боец рассказал, для чего ВСУ сгоняют пограничников в Артёмовск

В качестве заградотрядов используются в Артёмовске переброшенные с западной части Украины пограничники. Об этом РИА Новости рассказал участвующий в штурме города боец ЧВК «Вагнер».

По его словам, один из попавших в плен пограничников пришел в армию в 2013 году, а с 2014 года подписал контракт. В разговоре с российскими военными он утверждал, что служил на границе и ни в кого не стрелял.

6:56

За последние недели произошло несколько знаковых событий, которые очень сильно повлияли, и уже влияют, на ход дальнейших боевых действий как в Донбассе, так и на всей территории конфликта.

И первым таким событием можно считать удар российских ВКС гиперзвуковым оружием по бункеру под Львовом в начале марта. Об этом рассказал политолог, историк Николай Сорокин.

6:55

Одной из причин переноса контрнаступления ВСУ является своевременный удар российской ракетой «Кинжал» по «филиалу» НАТО на Украине.

«Комсомольская правда» рассказала об уничтожении натовского бункера во Львовской области, в котором когда-то располагался запасной командный пункт Закарпатского военного округа.

6:53

В США рассказали о реакции на гибель на Украине американского солдата

Бывшая сотрудница разведуправления Пентагона Ребекка Коффлер, которая считается экспертом по России, заявила, что власти США могут никак не реагировать, а тем более не станут наносить удары по РФ в случае гибели американского солдата на Украине. Офицера цитирует Fox News.

6:51

Водитель подразделения МТО с позывным Деловой вывел колонну из-под огня. Он рассказывает о своих боевых буднях: «Привозим всё: от продовольствия до дров. Пацаны очень всегда рады там, когда привозим». Однажды в ходе рейса Деловой попал под обстрел. «Нас начали бомбить из минометов, я так понял, а потом послышались даже танки», — говорит военнослужащий. Но, умело управляя машиной, Деловой вывел свою колонну из-под огня: «Я был первым — и все за мной».

В результате грамотных действий водителя российские военнослужащие своевременно доставили имущество на передовую.

Минобороны РФ.

6:48

Главное о специальной военной операции на Украине за 14 апреля.

  • В учебном центре Воздушно-космических сил Российской Федерации завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Белоруссии по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.

  • На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ивановка и Двуречная Харьковской области.