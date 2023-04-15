NHK опубликовал кадры взрыва на месте выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды

Вакаяма, Япония, , 06:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида после взрыва отменил публичное выступление в городе Вакаяма и находится в здании главного управления полиции префектуры (Киодо). Об этом сообщил телеканал NHK, комментируя видео с места происшествия.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предварительно установлено, что присутствующий на публичном выступлении мужчина бросил «цилиндрический предмет», предположительно, сигнальную ракету, в сторону Кисиды.

Мужчину схватили, и в этот момент раздался взрыв и повалил дым.

Пострадавших от взрыва нет.

Как сообщало ИА REGNUM, во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв.