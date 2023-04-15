Москва, 15 апреля, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Два истребителя МиГ-31 БМ Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боевой готовности отработали перехват самолёта условного противника, сообщили 15 апреля в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

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В роли нарушителя воздушного пространства был противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ. Он попытался приблизиться к отряду кораблей для нанесения по нему бомбового удара.

С одного из аэродромов на его перехват была поднята пара истребителей МиГ-31БМ. Экипажи самостоятельно выполнили поиск и квалификацию цели, а затем произвели электронные пуски ракет класса «воздух — воздух» большой дальности.

После выполнения задания пилоты отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, выполняющими задачи по прикрытию «вражеских» бомбардировщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны России Александр Фомин проинформировал иностранных военных атташе о проводимой 14 апреля внезапной проверке боеготовности сил Тихоокеанского флота. Он сказал, что проверка проводится по решению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина.