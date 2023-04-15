ВС РФ в зоне СВО уничтожили три группы диверсантов, два склада боеприпасов и гаубицу ВСУ

Купянск, Украина, , 06:14 — REGNUM На купянском направлении и в Харьковской области российская армия провела несколько удачных операций в зоне СВО. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, на купянском направлении ликвидированы три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Артиллерия группировки «Запад» сорвала две ротации украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.

В Харьковской области в районе посёлка Лозовая российскими подразделениям удалось уничтожить два склада с боеприпасами ВСУ и 152-мм гаубицу Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, при помощи разведкомплекса «Пенициллин» российские военные на краснолиманском направлении обнаружили и уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. Расчётами зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» ликвидированы беспилотные летательные аппараты противника.