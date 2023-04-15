ВС РФ в зоне СВО уничтожили три группы диверсантов и склады боеприпасов ВСУ
ВС РФ в зоне СВО уничтожили три группы диверсантов, два склада боеприпасов и гаубицу ВСУ
Купянск, Украина, 15 апреля, 2023, 06:14 — ИА Регнум. На купянском направлении и в Харьковской области российская армия провела несколько удачных операций в зоне СВО. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.
Так, на купянском направлении ликвидированы три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
Артиллерия группировки «Запад» сорвала две ротации украинских войск на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.
В Харьковской области в районе посёлка Лозовая российскими подразделениям удалось уничтожить два склада с боеприпасами ВСУ и 152-мм гаубицу Д-20.
Как сообщало ИА REGNUM, при помощи разведкомплекса «Пенициллин» российские военные на краснолиманском направлении обнаружили и уничтожили артиллерийские позиции ВСУ. Расчётами зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» ликвидированы беспилотные летательные аппараты противника.