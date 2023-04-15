NHK: во время выступления премьер-министра Японии Кисиды в городе Вакаяма раздался взрыв

Вакаяма, Япония, , 05:57 — REGNUM Во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Об этом 15 апреля сообщил телеканал NHK.

Фумио Кисида 首相官邸

Известно, что Кисида не пострадал. Премьера эвакуировали в безопасное место.

На месте ЧП задержан один мужчина, который, предположительно, имеет отношение к взрыву. Как уточнило Kyodo, задержанный перед выступлением Кисиды бросил дымовую шашку, которая и взорвалась.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Убийцу Тэцую Ямагами задержали на месте. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия.

Абэ умер от потери крови в больнице.