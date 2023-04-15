Госдеп: США дополнительно направят Украине ещё 4,9 млрд долларов бюджетной поддержки

Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Украина дополнительно получит от США бюджетную поддержку на сумму 4,9 млрд долларов. Об этом сообщил Государственный департамент Штатов.

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В ведомстве уточнили, что Украина через механизмы Всемирного банка уже получила от Америки поддержку на сумму 18 млрд долларов.

Очередной транш поддержки станет доступен украинскому правительству в сентябре 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад может отказаться от дальнейшего оказания финансовой помощи Киеву, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.