СК не стал возбуждать дело в отношении Собчак о распространении фейков о государственной власти РФ

Москва, , 05:47 — REGNUM СКР отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает ТАСС.

Ксения Собчак Цитата из т/п «Андрей Малахов. Прямой эфир». Телеканал «Россия 1»

«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.

Полиция обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить причастность Собчак к распространению фейков в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на режиссёра Виталия Манского завели уголовное дело из-за высказываний в адрес постановщика Никиты Михалкова, сделанных в интервью для Ксении Собчак, вышедшем на её YouTube-канале 16 мая 2022 года.

В сентябре 2022 года Ксения Собчак заявила, что Никита Михалков написал на Виталия Манского заявление. Предполагается, что причиной разбирательств стали слова режиссера о воровстве «не меньше 85 процентов бюджета» на Московском международном фестивале. Позднее МВД объявило Манского в розыск.

В действиях телеведущей полиция усмотрела состав преступления, предусмотренного статьёй о публичном распространении заведомо ложной информации.