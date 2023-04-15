Против Собчак не возбудили дело о распространении фейков о госвласти РФ
Москва, 15 апреля 2023, 05:47 — REGNUM СКР отказался возбуждать уголовное дело в отношении журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает ТАСС.
«Следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник агентства.
Полиция обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить причастность Собчак к распространению фейков в октябре 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, на режиссёра Виталия Манского завели уголовное дело из-за высказываний в адрес постановщика Никиты Михалкова, сделанных в интервью для Ксении Собчак, вышедшем на её YouTube-канале 16 мая 2022 года.
В сентябре 2022 года Ксения Собчак заявила, что Никита Михалков написал на Виталия Манского заявление. Предполагается, что причиной разбирательств стали слова режиссера о воровстве «не меньше 85 процентов бюджета» на Московском международном фестивале. Позднее МВД объявило Манского в розыск.
В действиях телеведущей полиция усмотрела состав преступления, предусмотренного статьёй о публичном распространении заведомо ложной информации.