Вашингтон, 15 апреля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница разведуправления Пентагона Ребекка Коффлер, которая считается экспертом по России, заявила, что власти США могут никак не реагировать, а тем более не станут наносить удары по РФ в случае гибели американского солдата на Украине. Офицера цитирует Fox News.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Вашингтон не стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине», — сказала Коффлер, добавив, что для активных боевых действий потребовалось бы, чтобы конфликт «зашёл слишком далеко», а Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев».

По словам Ребекки Коффлер, вероятнее всего, власти США отреагировали бы на смерть американского солдата, применив «кибератаки, дипломатические ограничения, санкции».

Как сообщало ИА REGNUM, понимая свою уязвимость, ВСУ стали широко использовать надувные макеты артиллерийских установок и танков, некоторые макеты имитируют электромагнитное тепловое излучение, а личный состав создает видимость обслуживания этой техники.