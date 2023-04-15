В США разбираются, как военный-геймер стал виновным в крупнейшем за всю историю США сливе данных

Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Молодой геймер-лейтенант разведывательного авиаподразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра стал фигурантом дела об утечке секретных данных министерства обороны США. В ФБР устанавливают, как военный получил доступ к сверхсекретной информации.

Джек Тейшейра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным разведбюро, 21-летний Тейшейра курировал частное интернет-сообщество из 20-30 человек, в котором затем были выложены документы Пентагона.

Установлено, что подозреваемый служил в 102-м разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии на базе «Отис». В его обязанности входило обслуживание систем связи и компьютеров.

Примечательно, что с начала службы — осенью 2022 года Тейшейра уже получил доступ к данным минобороны США.

Агенты ФБР смогли его вычислить по запрошенным у платформы Discord платёжным данным.

Как сообщало ИА REGNUM, арестованному Джеку Тейшейре предъявлены два пункта обвинения, в том числе в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне, а также в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов.

Вопроса о том, признаёт ли он свою вину, представителю Национальной гвардии США не задавали.