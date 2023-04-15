Байден намерен выяснить, как арестованный Джек Тейшейра получил доступ к секретной информации

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден заявил журналистам, что разбирательство по делу об утечке конфиденциальной информации министерства обороны США не займёт много времени.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден добавил, что проинструктировал ведомства добраться в расследовании до первопричины и узнать, как арестованный Джек Тейшейра смог получить доступ к данным Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден выразил обеспокоенность фактом утечки информации, а не преданием огласке содержания документов. Он заявил, что к полномасштабному расследованию подключились министерство юстиции и спецслужбы США.

После слива в Сеть данных в Пентагоне ограничили доступ к обнародованным документам для защиты национальной безопасности США и их союзников. В утечке обвинили американского нацгвардейца Джека Тейшейру.