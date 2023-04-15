Вашингтон, 15 апреля, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил журналистам, что разбирательство по делу об утечке конфиденциальной информации министерства обороны США не займёт много времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден добавил, что проинструктировал ведомства добраться в расследовании до первопричины и узнать, как арестованный Джек Тейшейра смог получить доступ к данным Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден выразил обеспокоенность фактом утечки информации, а не преданием огласке содержания документов. Он заявил, что к полномасштабному расследованию подключились министерство юстиции и спецслужбы США.

После слива в Сеть данных в Пентагоне ограничили доступ к обнародованным документам для защиты национальной безопасности США и их союзников. В утечке обвинили американского нацгвардейца Джека Тейшейру.