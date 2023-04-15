Лондон, 15 апреля, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен не может получить разрешение для поездки в Пекин. Китай объясняет свой отказ опасениями по поводу сбитого в феврале аэростата. Об этом пишет со ссылкой на источники британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

В статье говорится, что с ходом переговоров знакомы четыре человека. Они утверждают о неготовности Китая выбрать новую дату для поездки Блинкена, которая была отменена в феврале.

Пока не ясно, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом ФБР, сообщает издание.

В Пекине, по мнению автора публикации, опасаются возможности обнародования отчёта вместе с вещественными доказательствами с аэростата, выводы могут быть опубликованы в ходе визита Блинкена в КНР.

По сведениям источников, в марте глава МИД КНР Цинь Ган поднимал перед американцами этот вопрос. Министр назвал расследование ФБР проблемой, затрудняющей стабилизацию двусторонних отношений.

Отмечается, что некоторые американские чиновники выступают за оглашение секретных доказательств с целью продемонстрировать действия Китая. Вероятно, Конгресс также будет за рассекречивание отчёта.

Ещё одним из поводов отказа в визите Блинкину может быть состоявшаяся в апреля встреча спикера Палаты представителей Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

В китайском посольстве в Вашингтоне заявили, что Пекин «решительно против» использования инцидента с аэростатом «в политических целях», пишет издание.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2023 года член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявлял, что Китай не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом. Вскоре Блинкен отложил свой визит в Китай.