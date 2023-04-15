Только что приехавшего в Канаду украинца чуть не убили посреди города
Эдмонтон, Канада, 15 апреля 2023, 03:56 — REGNUM Приехавший в Канаду украинец едва не погиб после нападения на автобусной остановке, сообщила со ссылкой на полицию обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.
По её словам, утром 13 апреля мужчина получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне. Украинец прибыл в Канаду всего несколько дней назад, уточнила Малкахи.
По информации полиции, 48-летний Иван Пилипчук пил кофе на остановке, когда на него напал вооружённый острым предметом незнакомец.
Тяжелораненого мужчину доставили в больницу.
Автор статьи утверждает, что украинец трудоустроился 3 апреля после получения рабочей визы. Перед нападением он направлялся на стройку.
Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 25 по 26 марта в польском городе Лодзь несколько местных жителей избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой. У одного избитого украинца сломаны челюсть и рёбра. 38-летний и 26-летний мужчины легально работали в Польше.