CTV News: только что приехавшего в Канаду украинца чуть не убили посреди города

Эдмонтон, Канада, , 03:56 — REGNUM Приехавший в Канаду украинец едва не погиб после нападения на автобусной остановке, сообщила со ссылкой на полицию обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.

Нож в руках преступника publicdomainpictures.net

По её словам, утром 13 апреля мужчина получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне. Украинец прибыл в Канаду всего несколько дней назад, уточнила Малкахи.

По информации полиции, 48-летний Иван Пилипчук пил кофе на остановке, когда на него напал вооружённый острым предметом незнакомец.

Тяжелораненого мужчину доставили в больницу.

Автор статьи утверждает, что украинец трудоустроился 3 апреля после получения рабочей визы. Перед нападением он направлялся на стройку.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 25 по 26 марта в польском городе Лодзь несколько местных жителей избили двух украинцев, потребовав от них убраться домой. У одного избитого украинца сломаны челюсть и рёбра. 38-летний и 26-летний мужчины легально работали в Польше.