Москва, 15 апреля, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Глава российского государства Владимир Путин 14 апреля подписал закон об электронных повестках и едином реестре воинского учёта. На основании документа в России будет создана база военнообязанных граждан, куда включат всех подлежащих призыву на службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Отмечается, что реестр будет формироваться военкоматами в установленном правительством РФ порядке, автоматически на основании сведений «Госуслуг».

Закон вводит меры ответственности за уклонение от призыва. Получившие повестку, но не явившиеся в военкомат, будут обременены рядом запретов.

На работодателей также возложена обязанность оповещать сотрудников о повестках и предоставлять военкоматам сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что целью принятия закона о создании реестра военнообязанных и введении электронных повесток было наведение порядка в сфере призыва граждан.