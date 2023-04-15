Москва, 15 апреля, 2023, 03:32 — ИА Регнум. У российских военных в зоне специальной военной операции появился сухопутно-морской боевой гибрид. Об этом говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Новый тип оружия представляет собой корабельные 25-мм установки 2М-3М, которые помещены на артиллерийские тягачи-вездеходы АТС-59Г, снятые недавно с хранения.

Средства самообороны кораблей способны поражать цели на наклонной дальности до трёх км.

Как сообщало ИА REGNUM, военные Воздушно-десантных войск впервые в истории получили тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк». Стрельба ведётся с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки.