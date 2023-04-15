Байден заявил, что скоро объявит о своём решении выдвигаться на второй президентский срок

Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Американский лидер Джо Байден заявил журналистам в Дублине, что совсем скоро намерен объявить о принятом решении баллотироваться на второй президентский срок.

Джозеф Байден Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate

Президент обмолвился о каких-то своих расчётах, сказав, что «мы объявим об этом относительно скоро».

«Я говорил вам, что мой план — баллотироваться вновь», — сказал глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден в ходе своего выступления на торжественном ужине в Ирландии предложил «лизнуть» мир.

В Дублине Байден не смог внятно ответить на вопрос ребёнка, о том, какие шаги на пути к успеху самые важные. Президент переспросил, не сразу поняв о чём речь. В итоге произнёс: «Что самое главное на пути к успеху? Убедиться, что у нас у всех нет коронавируса».