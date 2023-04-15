В Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны нового поколения «Лев Чернавин»

Санкт-Петербург, , 03:16 — REGNUM Миннный тральщик «Лев Чернавин» в торжественной обстановке спустили на воду в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовала вдова контр-адмирала, в честь которого назван корабль, Галина Чернавина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Балтийский флот Mil.ru

Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» стал восьмым тральщиком нового поколения, который построили на Средне-Невском судостроительном заводе по проекту 12 700 «Александрит». Его разработкой занимались сотрудники Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».

Корабли данного проекта имеют самый большой в мире корпус из лёгкого и прочного монолитного стеклопластика, что отличает их от аналогов. Передача корабля ВМФ РФ состоится в конце 2023 года.

По словам присутствующего на церемонии заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Игоря Мухаметшина, тральщик «Лев Чернавин» будет нести службу на Балтийском флоте.

Как передавало ИА REGNUM, в России возобновят строительство серии боевых ледоколов. До конца 2027 года для Северного флота запланировано строительство третьего дизель-электрического корабля. Допускается, что срок может «уйти вправо».