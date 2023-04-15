Защита обжаловала штраф актёру Назарову за дискредитацию ВС России
Москва, 15 апреля 2023, 03:04 — REGNUM Защита обжаловала постановление суда о вынесении наказания в виде штрафа в 50 тыс. рублей актёру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС РФ. Об апелляции РИА Новости сообщили в Тверском суде Москвы.
Жалоба поступила в суд 14 апреля.
Отмечается, что штраф в 50 тыс. рублей — это максимальное наказание по первой части статьи 20.3.3. КоАП.
Как сообщало ИА REGNUM, в своём стихотворении Дмитрий Назаров назвал граждан России «изгоями мироздания».
Тверской суд Москвы признал виновным Назарова в дискредитации Вооруженных сил РФ, назначив ему штраф в размере 50 тыс. рублей.
В январе 2023 года Назарова вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из театра. Артист также лишился роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где он должен был сыграть Ипполита Матвеевича (Кису) Воробьянинова.