Адвокаты подали апелляцию в суд за штраф актёру Назарову за дискредитацию ВС России

Москва, , 03:04 — REGNUM Защита обжаловала постановление суда о вынесении наказания в виде штрафа в 50 тыс. рублей актёру театра и кино Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС РФ. Об апелляции РИА Новости сообщили в Тверском суде Москвы.

Дмитрий Назаров в роли Виктора Баринова, шеф-повара московского ресторана Цитата из т/с «Кухня». реж. Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, Антон Федотов. 2012. Россия

Жалоба поступила в суд 14 апреля.

Отмечается, что штраф в 50 тыс. рублей — это максимальное наказание по первой части статьи 20.3.3. КоАП.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём стихотворении Дмитрий Назаров назвал граждан России «изгоями мироздания».

Тверской суд Москвы признал виновным Назарова в дискредитации Вооруженных сил РФ, назначив ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

В январе 2023 года Назарова вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из театра. Артист также лишился роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где он должен был сыграть Ипполита Матвеевича (Кису) Воробьянинова.