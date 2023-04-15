WSJ: Илон Маск создал новую компанию X. AI в области искусственного интеллекта

Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Американский миллиардер Илон Маск создал новую компанию X. AI в области искусственного интеллекта (ИИ). Зарегистрировал её в штате Невада. Об этом написала газета Wall Street Journal.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что предприниматель по документам директор компании.

Секретарём X. AI значится Джаред Бирчалл, который руководит семейной инвестиционной фирмой Маска Excession.

Зарегистрирована компания в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск объявил о запуске программы монетизации своего контента в Twitter. В течение первого года действия программы пользователи будут получать уплаченные подписчиками деньги в полном объёме, за исключением комиссии платежных систем.