Вашингтон, 15 апреля, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск создал новую компанию X. AI в области искусственного интеллекта (ИИ). Зарегистрировал её в штате Невада. Об этом написала газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Отмечается, что предприниматель по документам директор компании.

Секретарём X. AI значится Джаред Бирчалл, который руководит семейной инвестиционной фирмой Маска Excession.

Зарегистрирована компания в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск объявил о запуске программы монетизации своего контента в Twitter. В течение первого года действия программы пользователи будут получать уплаченные подписчиками деньги в полном объёме, за исключением комиссии платежных систем.