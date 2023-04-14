Париж, 15 апреля, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Акции протеста в ряде городов Франции 14 апреля переросли в беспорядки и столкновения с полицией после решения Конституционного совета (КС) о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

По информации местных СМИ, манифестантов в Париже насчитывалось почти 4 тыс. Горожане поджигали баки с мусором, крушили всё вокруг.

В Ренне агрессивно настроенные французы напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. Также сообщается о нападении на церковь.

В центре Нанта люди устроили пожар на трамвайных путях.

Около 2,3 тыс. протестующих вышли на улицы Тулузы.

Акции недовольства и беспорядки также фиксируют в Дижоне, Страсбурге, Марселе и Лионе. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ.

Президент Эммануэль Макрон может подписать закон о пенсионной реформе до конца недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже полиция задержала 112 участников акции против пенсионной реформы. Зафиксировано более 30 случаев поджога мусорных баков, а также ряд других нарушений порядка.

Акции протеста длятся практически с начала года.