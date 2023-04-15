Минфин и Минэкономразвития объявили о переходе к нормализации бюджетного процесса в России

Москва, , 02:27 — REGNUM Переход правительства от антикризисной программы поддержки экономики к нормализации бюджетного процесса и реализации национальных целей развития России был обозначен 14 апреля на совместной коллегии Министерства финансов и Министерства экономического развития РФ.

Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Решетников Дарья Драй © ИА REGNUM

Ведомства представили параметры макропрогноза, который будет учтён при формировании следующего бюджета.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, приоритеты бюджетно-налоговой политики «постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития».

Министр экономического развития Максим Решетников ожидает, что ВВП в 2023 году вырастит на 1,2% вместо прогнозного показателя в 0,8%. На это повлияло увеличение потребительского спроса при снижении инфляции, отсутствие в текущем году индексации тарифов ЖКХ, хороший урожай и рост реальных доходов россиян.

Из-за потребности ужесточения контроля за бюджетными средствами Силуанов призвал губернаторов российских регионов сконцентрироваться не на освоении получаемого от центра финансирования, а на увеличении налогового потенциала, создании рабочих мест и приросте ВРП.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля министр экономического развития Максим Решетников объявил о создании системы мониторинга рисков, учитывающей ужесточение санкций и рецессию мировой экономики. В министерстве ожидают, что к 2026 году темп роста экономики должен ускориться почти до 3%.