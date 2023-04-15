Трамп предсказал уничтожение доллара и экономики США

Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп предвидит разрушение экономики страны и национальной валюты. Об этом он заявил, выступая на форуме стрелковой ассоциации США в Индиане.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. Это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет. Это было немыслимо ещё несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — сказал экс-глава Белого дома.

По словам Трампа, инфляция в США неконтролируемая, американская экономика разрушается, к тому же страну окружают недружественные союзы.

Трамп заверил, что в случае победы на выборах в 2024 году он не допустит проблем в руководстве США.

Как сообщало ИА REGNUM, правящий класс США довёл свою страну до плачевного состояния, и это является угрозой для её существования, считает обозреватель издания American Thinker Брайан Джундеф.

Клиенты американских банков менее чем за месяц вывели с депозитов порядка 500 млрд долларов. Аналитики уверены, что бегство вкладчиков связано с паникой среди населения из-за банкротства сразу трёх крупных кредитных организаций в США. Ключевой причиной обострения ситуации в банковском секторе, по их мнению, стало резкое ужесточение монетарной политики.