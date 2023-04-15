Во Франции полиция арестовала 112 участников акции против пенсионной реформы

Париж, , 01:26 — REGNUM В Париже полиция задержала 112 участников акции против пенсионной реформы. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил телеканал BFMTV.

Французская полиция

Аресты произошли вечером в пятницу, 14 апреля.

Префект полиции Лоран Нуньес заявил, что стражи порядка зафиксировали более 30 случаев поджога мусорных баков. Также протестующие совершили «много актов насилия», добавил он.

Митинги и забастовки во Франции начались после 11 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Конституционный суд Франции утвердил решение правительства страны о повышении пенсионного возраста на два года, до 64 лет. Несогласные с решением французы вновь вышли на улицы.

В Париже для подавления хаотичной акции протеста полиция применила слезоточивый газ.