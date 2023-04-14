Вашингтон, 15 апреля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра имел доступ к секретным документам министерства обороны США с 2021 года. Об этом говорится в ходатайстве об аресте обвиняемого.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Также установлено, что Тейшейра начал выкладывать в чат в одном из сообществ в интернете секретные документы с декабря 2022 года.

Обвиняемый имел доступ к ряду конфиденциальных программ. При этом в ходатайстве не уточняется, позволял ли ему данный уровень получить слитые в Сеть документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в интернете были выложены более ста сверхсекретных документов министерства обороны США. В утечке данных обвинили американского нацгвардейца Джека Тейшейру. Он был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения, далее дело планируют передать на рассмотрение из Бостона в Вашингтон.

Президент США Джо Байден поручил принять меры по защите особо секретных документов американского правительства во избежание повторных утечек.