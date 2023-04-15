Киевские боевики за сутки выпустили 108 снарядов по территории ДНР
Донецк, 15 апреля 2023, 00:50 — REGNUM ВСУ 14 апреля выпустили 108 снарядов по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Есть погибшие и раненные. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Всего за минувшие сутки зафиксировано 23 обстрела из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также реактивных систем залпового огня.
По Владимировке, Горловке, Донецку, Пантелеймоновке и Ясиноватой было выпущено 108 боеприпасов. Погибли четыре мирных жителя, ещё 11 человек ранены, в том числе семилетний ребёнок.
Сообщается также о повреждении девяти домов и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Днём ранее ВСУ произвели 26 обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы России зажимают украинские подразделения в Артёмовске в клещи, вероятность окружения города очень высока. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер».