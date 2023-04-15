Украинские войска обстреляли Ясиноватую шестью снарядами натовского калибра

Ясиноватая, ДНР, , 00:41 — REGNUM Украинская армия выпустила по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике несколько снарядов натовского калибра. Об этом 14 апреля сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«23:00 — н. п. Тоненькое — н. п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин подтвердил, что обстрелы ВСУ повредили частично или полностью более 70 зданий храмов в Донбассе. Особенно болезненно разрушение храмов прихожане воспринимают в нынешней сложной ситуации, когда церкви стали местами притяжения людей и местом распределения гуманитарной помощи.