Москва, 15 апреля, 2023, 00:43 — ИА Регнум. Глава государства Владимир Путин 14 апреля подписал закон, которым определяется московский часовой пояс в четырёх новых регионах страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасская башня

Таким образом, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область включили в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).

До этого в этих областях действовало киевское время — UTC+2 (на час меньше, чем в Москве) в зимний период и UTC+3 — в летний. Но регионы после включения в состав России уже жили по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла закон, который устанавливает московский часовой пояс в новых регионах. Законопроект принят 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях.