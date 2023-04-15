Диалог Макрона с ChatGPT о европейских технологиях вызвал смех и иронию у пользователей

Париж, , 00:39 — REGNUM Разговор президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT о будущем европейских передовых технологий дал повод пользователям Twitter сыронизировать.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Макрон опубликовал на своей странице скриншот диалога. Французский лидер попросил ИИ дать определение в одно слово Европе в сфере прорывных технологий.

Нейросеть ответила: «Конкурентоспособна», а радостный Макрон призвал европейцев инвестировать в IT-сектор.

«Мы можем быть в первых рядах, с перспективными компаниями», — написал президент.

Пользователи осадили его пыл.

«Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно», — поддел один из подписчиков.

«Этот искусственный интеллект создали американцы, вы ведь в курсе, да?» — уточнил Mehdy.

«Макрон и повелся», — посмеялся Gregory Pamart.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск напомнил анекдот о разработчиках суперинтеллекта, чтобы проиллюстрировать опасность развития нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ).

Маск считает, что системы с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут быть опасны для общества и даже угрожать человечеству «потерей контроля над цивилизацией».