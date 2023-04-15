Париж, 15 апреля 2023, 00:39 — REGNUM Разговор президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT о будущем европейских передовых технологий дал повод пользователям Twitter сыронизировать.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Présidence de la République France

Макрон опубликовал на своей странице скриншот диалога. Французский лидер попросил ИИ дать определение в одно слово Европе в сфере прорывных технологий.

Нейросеть ответила: «Конкурентоспособна», а радостный Макрон призвал европейцев инвестировать в IT-сектор.

«Мы можем быть в первых рядах, с перспективными компаниями», — написал президент.

Пользователи осадили его пыл.

«Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно», — поддел один из подписчиков.

«Этот искусственный интеллект создали американцы, вы ведь в курсе, да?» — уточнил Mehdy.

«Макрон и повелся», — посмеялся Gregory Pamart.

Как сообщало ИА REGNUM, Илон Маск напомнил анекдот о разработчиках суперинтеллекта, чтобы проиллюстрировать опасность развития нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ).

Маск считает, что системы с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут быть опасны для общества и даже угрожать человечеству «потерей контроля над цивилизацией».