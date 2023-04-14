Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому бежать после его заявления о поражении России

Киев, , 23:58 — REGNUM Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о будущем России в конфликте не нашли поддержку у пользователей Twitter.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее украинский лидер назвал Россию «злым государством», обвиняя в совершении преступлений накануне Пасхи. По его мнению, победа Украины — это долг перед человечеством, поэтому Россия должна проиграть.

«В Артёмовске ты уже проиграл. Что дальше?» — поинтересовались пользователи соцсети.

«Давайте будем говорить начистоту. Зло — это Соединённые Штаты и сам Зеленский», — написал один из авторов.

«Ваше время истекает. Хватайте деньги и бегите, пока не стало слишком поздно», — посоветовали читатели.

«Правда заключается в том, что вы самый большой предатель и разрушитель Украины!» — считают другие комментаторы.

«Вы могли бы завершить этот кризис хоть сегодня, но вы сами решили этого не делать», — вторит ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент Чечни Рамзан Кадыров также призывал Зеленского к спасению бегством, так как его час уже близок. Глава республики считает, что режиму Зеленского положит конец народ Украины.