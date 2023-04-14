Солдат ВСУ рассказал, что жительница Артёмовска обрадовалась ему, думая, что он российский боец

Артемовск, , 23:43 — REGNUM Жительница Артёмовска обрадовалась солдату киевской армии, приняв его за бойца российской армии. Об этом он сам рассказал YouTube-каналу украинской радиостанции Radio NV.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Командир подразделения воздушной разведки ВСУ Вячеслав Воробьев признался, что когда общался с женщиной в Артёмовске по-русски, видел, как она обрадовалась.

«Была довольна и счастлива. При этом, когда поняла, что я украинский солдат, то это не очень ее порадовало», — сказал киевский военный, добавив, что на его одежде не было отличительных знаков армии Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине военнослужащий открыл огонь из автомата по сослуживцам во время перестрелки на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции.