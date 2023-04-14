Берлин, 14 апреля 2023, 23:30 — REGNUM Крупнейший оборонный концерн производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе Rheinmetall, который активно поставляет оружие ВСУ, подвергся хакерской атаке. Об этом написал журнал Der Spiegel.

Модульная система Lance производства компании Rheinmetall Denel Munition
Модульная система Lance производства компании Rheinmetall Denel Munition
Rheinmetall-defence.com

Отмечается, что в некоторых дочерних компаниях в Германии 14 апреля «отказали различные системы».

Пока сообщается о неком «IT-инциденте» в гражданском подразделении.

Прокуратура Кельна уже приступила к расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн Rheinmetall месяц назад сообщил о рекордной прибыли на фоне украинского конфликта.

Компания ожидает, что по итогам 2023 года объём продаж достигнет диапазона €7,4 млрд — €7,6 млрд по сравнению с €6,4 млрд в 2022 году.