Санкт-Петербург, 14 апреля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге не состоится концерт певца Филиппа Киркорова, который был запланирован в пасхальное воскресенье, 16 апреля. Соответствующая информация появилась на официальной странице Большого концертного зала «Октябрьский» во «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Филипп Киркоров

В заявлении говорится, что концерт переносится на 21 апреля по техническим причинам. Выданные на 16 апреля билеты будут действительны на новую дату, обмен не требуется.

Организаторы извинились за доставленные неудобства.

В местных СМИ предположили, что отказ от мероприятия на Пасху связан с выступлением артиста в апреле 2022 года в Государственном Кремлёвском дворце. Тогда Киркоров под песню «Мария Магдалина» забрался на поваленный христианский крест и устроил танцы на нём. После осуждения верующих певец извинился и исключил номер из своего гастрольного тура по России.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Новосибирске прошёл пикет в поддержку традиционных ценностей и против концерта певца Филиппа Киркорова. Активисты недовольны его творчеством, которое идёт вразрез с политикой государства на сохранение традиционных ценностей.