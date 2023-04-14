Монте-Карло, Монако, , 22:48 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев, ответил на слова немецкого спортсмена Александра Зверева о том, что он «самый нечестный игрок в мире», заявив, что тот «живёт в своем собственном мире».

Даниил Медведев Carine06

Обозреватель Джеймс Грей в Twitter процитировал российскую ракетку: «Саша живёт в своем собственном мире. Ко мне уже подошли несколько человек и спросили, почему я такой нечестный? Когда он говорит, что кто-то ведёт нечестную игру, ты думаешь: «Посмотри на себя в зеркало».

Как сообщало ИА REGNUM, Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных игроков в мире.

Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. На протяжении игры российский теннисист эмоционально реагировал на неудачные моменты, спорил даже со зрителями.

14 апреля Даниил Медведев проиграл Хольгеру Руне в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло и покинул турнир.