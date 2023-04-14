Российский боец посоветовал солдатам ВСУ бежать из Артёмовска, пока кольцо не замкнулось

Артемовск, , 22:43 — REGNUM Вооружённые силы России зажимают украинские подразделения в Артёмовске в клещи, вероятность окружения города очень высока. Об этом РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Военный отметил, что российские силы давят ВСУ клещами, заходя со всех сторон.

«Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго», — сказал боец.

Он посоветовал украинским солдатам бежать из города, пока кольцо не замкнулось.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия по освобождению кварталов в западных районах Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывают им поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы, а также ввести резервы.