Мариуполь, ДНР, 14 апреля, 2023, 22:22 — ИА Регнум. В ближайшие дни из порта в Мариуполе планируется отправка зерна в российские регионы, сообщил 14 апреля врио губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Он отметил, что рассматривается вариант, когда доставившие в республику стройматериалы судна возьмут обратный курс с зерном.

«Такой способ в несколько раз дешевле автомобильных перевозок, в нём очень заинтересованы зернотрейдеры. Также это возможность разгрузить контрольно-пропускные пункты и ведущие к ним дороги», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По словам врио главы ДНР, данные меры позволят поставлять зерно на внутренний рынок страны по конкурентным ценам, что в конечном итоге поспособствует развитию сельхозпроизводителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе на базе морского порта и судоремонтного завода планируют запустить технологический комплекс по ремонту судов. Соответствующие планы обсуждались врио главы ДНР Денисом Пушилиным на встрече с зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым в марте 2023 года.