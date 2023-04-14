МИД подтвердил получение посольством Финляндии конвертов с неизвестным веществом

Москва, , 22:15 — REGNUM В министерстве иностранных дел России подтвердили информацию о том, что посольство Финляндии в Москве получило три конверта с неизвестным веществом. О том, что с такой информацией в МИД обратилось финские дипломаты, сообщила 14 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Можем подтвердить такое обращение посольства Финляндии в МИД России, в котором сообщается о том, что 13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам», — сказала она.

По словам Захаровой, в диппредставительстве Финляндии в Москве открыли только первый конверт с неизвестным веществом, а остальные оставили запечатанными. Содержимое писем будет исследовано, посольство уведомят о результатах анализа, отметила представитель МИД.

«Все три конверта были переданы диппредставительством российским правоохранительным органам», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля посольство Франции в Москве получило посылку с костями. Подозрительное содержимое коробки обнаружили во время проверки посылки сканером. Вскрывать коробку сотрудники дипломатического ведомства не стали. Проводится проверка.