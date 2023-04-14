Путин подписал закон о возможности получать налоговые уведомления через «Госуслуги»

Москва, , 21:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон, предоставляющий гражданам возможность получать уведомления от налоговой службы через портал «Госуслуги». Документ опубликован на портале правовой информации.

Госуслуги Mosreg.ru

«Документы, которые налогоплательщики вправе предоставлять в налоговые органы в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, определяются настоящим Кодексом», — сказано в тексте закона.

Платить налоги граждане также смогут через личный кабинет. Изменения будут введены с июля 2023 года.

Ранее принятый закон положительно оценил министр финансов России Антон Силуанов. Он считает, что документ сделает более простым взаимодействие россиян с налоговыми органами.

Как сообщало ИА REGNUM, у закона есть ещё вторая цель, ранее отмечала первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева («Единая Россия»). Реализация документа позволит сократить расходы на отправку почтовых отправлений. В случае, если гражданин не открыл письмо от налоговой в личном кабинете, ему будут отправлять уведомление по почте.