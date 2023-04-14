Путин подписал закон о получении налоговых уведомлений на «Госуслугах»
Путин подписал закон о возможности получать налоговые уведомления через «Госуслуги»
Москва, 14 апреля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон, предоставляющий гражданам возможность получать уведомления от налоговой службы через портал «Госуслуги». Документ опубликован на портале правовой информации.
«Документы, которые налогоплательщики вправе предоставлять в налоговые органы в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, определяются настоящим Кодексом», — сказано в тексте закона.
Платить налоги граждане также смогут через личный кабинет. Изменения будут введены с июля 2023 года.
Ранее принятый закон положительно оценил министр финансов России Антон Силуанов. Он считает, что документ сделает более простым взаимодействие россиян с налоговыми органами.
Как сообщало ИА REGNUM, у закона есть ещё вторая цель, ранее отмечала первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева («Единая Россия»). Реализация документа позволит сократить расходы на отправку почтовых отправлений. В случае, если гражданин не открыл письмо от налоговой в личном кабинете, ему будут отправлять уведомление по почте.