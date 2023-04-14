Байден поручил военным и разведслужбам усилить меры защиты от утечек информации

Вашингтон, , 21:46 — REGNUM Президент США Джо Байден распорядился принять меры по защите особо секретных документов американского правительства во избежание повторных утечек информации. Соответствующее заявление главы государства опубликовано 14 апреля Белым домом.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Распоряжение адресовано военнослужащим и разведывательному сообществу Штатов. Им поручено «предпринять шаги», чтобы защитить конфиденциальную информацию и не допускать её распространения.

«Я высоко оцениваю оперативные действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных правительственных документов США», — сказал Байден.

Он также подчеркнул, что команда по национальной безопасности «тесно координирует свои действия с нашими союзниками и партнёрами».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в интернете были выложены более ста документов министерства обороны США, которые являлись сверхсекретными. В утечке данных обвинили американского нацгвардейца Джека Тейшейру. Он был арестован 13 апреля Федеральным бюро расследований (ФБР).

Часть сверхсекретных сведений касалась ситуации в ВСУ и планов США по Украине. В том числе, из данных следовало, что Украина практически перестала использовать комплексы HIMARS. Из 20 установок ежедневно задействовались только три, и то лишь на 10%.