Киев, 14 апреля, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Фильм «Расплата» показал 14 апреля украинский телеканал «2+2». В киноленте обвиняются в пытках и убийствах жителей Бучи гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьёв.

Kremlin.ru Дмитрий Киселёв

В адрес руководителей и представителей российских СМИ прозвучали угрозы. Заявленная цель фильма — показать, что их настигнет ответственность за якобы совершённые преступления. Какая-либо причастность Киселёва, Симоньян и Соловьёва к происходящему в Буче не подтверждается при этом никакими доказательствами, также не упоминаются многочисленные нестыковки в украинской официальной версии событий. Тем не менее в фильме заявляется: «Важная составляющая — это содействие преступлению».

«Подстрекательство иногда страшнее, чем сам терроризм. Под подстрекательством я говорю о пропагандистах всевозможных, это их каналы. Виноваты в том числе всевозможные Симоньян и другие пропагандисты», — сказал в фильме офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.

Российским журналистам в фильме угрожают: «Мы придём за вами, спрятаться не удастся никому».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года сотрудники ФСБ России задержали неонацистов, которые готовили убийство журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Были задержаны несколько членов неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все они являются гражданами России, выполнявшими задание Службы безопасности Украины. После совершения убийства они планировали покинуть страну.